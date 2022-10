Standard-Anderlecht: Laifis et Canak de retour dans le onze liégeois, Hoedt et Refaelov titularisés côté bruxellois (direct à 18h30)

Les Rouches de Ronny Deila ont connu un coup d’arrêt à Malines mercredi et auront à cœur d’accrocher un nouveau succès de prestige à domicile après les victoires contre le Club Bruges et l’Antwerp. De son côté, le RSCA, qui s’est incliné à Zulte Waregem ce jeudi soir, est toujours en quête d’un succès référence dans un match délicat cette saison. En effet, en plus du revers de cette semaine, l’équipe de Felice Mazzu a déjà été battue par l’Union, La Gantoise, Charleroi et le Club Bruges en championnat...

Les compos

Standard : Bodart, Fossey, Dussenne, Bokadi, Laifis, Donnum, Raskin, Balikwisha, Canak, Dragus, Zinckenagel.

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Debast, Hoedt, Vertonghen, Amuzu, Ashimeru, Diawara, Verschaeren, Refaelov, Silva.

La rencontre en live

Les statistiques du match