Même si les températures clémentes actuelles peuvent nous le faire oublier, l’automne est bien là et cette saison, on l’associe aux feuillages de toutes les couleurs que présentent les arbres mais aussi aux feuilles mortes qui, en tombant, des arbres, se déplacent et se déposent un peu partout au gré du vent.

À la Ville de Bruxelles, on a une nouvelle fois mis en place un système pour permettre aux habitants de s’en défaire, tout en faisant œuvre utile. Avec l’installation d’une trentaine de compartiments grillagés installés dans différents quartiers.