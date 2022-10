Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette Union-là ne baisse jamais les armes. Les Brugeois l’ont appris à leurs dépens samedi soir. Des Blauw en Zwart qui menaient 0-2 après un quart d’heure après à une ouverture du score à la… 32e seconde de jeu par Skov Olsen et un penalty converti par Vanaken quelques minutes plus tard. Cette dernière phase allait faire polémique puisque, sur celle-ci, l’Union était doublement punie. En plus d’avoir désigné le coup de réparation, l’arbitre Kevin Van Damme adressait également un carton rouge à Adingra qui avait accroché Buchanan dans la surface. Une décision qui paraissait sévère pour nombre d’observateurs, dont Teuma, le capitaine saint-gillois. « J’étais fâché sur l’arbitre. Je ne dis pas qu’il n’y avait pas penalty, mais j’estime que la carte rouge est sévère. Il aurait pu se contenter de la jaune. Simon n’était pas le dernier défenseur et Buchanan n’était pas sûr à 100 % de marquer. »