Frustrés de la prestation de leurs couleurs, les supporters d’Anderlecht lancent des fumigènes sur la pelouse: le Clasico arrêté (photos)

Le Clasico a été momentanément interrompu à cause de fumigènes lancés sur le terrain par les supporters du Sporting d’Anderlecht. Dominé de la tête et des épaules sur le pré par des Rouches plus motivés que jamais, le club bruxellois ne semblait pas en mesure de revenir au score.

de videos

Raison pour laquelle les supporters anderlechtois ont décidé de lancer de nombreux fumigènes sur la pelouse, juste après le but inscrit par Zinckernagel. Ce qui a poussé Bram Van Driessche, l’arbitre de cette joute, à interrompre momentanément la rencontre, en renvoyant les 22 acteurs aux vestiaires pendant quelques minutes.

Après avoir tenté de reprendre la partie, M. Van Driessche a ensuite été contraint d’arrêter définitivement cette dernière, puisque les fans des Mauves continuaient à envoyer des fumigènes sur le pré.