Standard – Anderlecht arrêté: «Pourtant, l’arbitre a été très patient et tolérant», réagit notre consultant arbitrage Stéphane Bréda

Alors que le marquoir affiche 3-1 dans ce Standard-Anderlecht, les supporters anderlechtois envoient des fumigènes sur la pelouse de Sclessin. 57e minute, l’arbitre M. Van Driessche renvoie les joueurs aux vestiaires. La rencontre n’aura repris qu’environ 7 minutes avant que le referee ne siffle la fin du match.

de videos

« L’arbitre a simplement appliqué la procédure », explique Stéphane Bréda, notre consultant arbitrage. « Et encore, M. Van Driessche a été très patient et tolérant pour que le match aille à son terme. Il aurait déjà pu arrêter définitivement la partie quelques minutes plus tôt. Il a usé de toute son expérience et des cartouches à sa disposition mais quand des pseudo-supporters veulent arrêter un match… »

Pourtant, tout le monde était prévenu que ça risquait de dégénérer en cas de score en défaveur des Mauves. Ne pouvait-on rien mettre en place pour éviter les débordements ? « Il y a une procédure pour les fouilles. Le Bourgmestre, qui est responsable de la police, peut prendre des dispositions supplémentaires. Mais vous savez, certains arrivent toujours à faire entrer des objets. Parfois, ils viennent même les cacher la veille. Ces gens, comme ces objets, n’ont rien à faire dans un stade. »

D’autant plus dommage que, jusque-là, tout était bien géré par l’arbitre. « M. Van Driessche a été impeccable. Il faut aussi saluer les joueurs qui ont été très respectueux tout du long. »