Gros incidents à l’extérieur du stade après le Clasico arrêté: les supporters du Standard et d’Anderlecht se lancent des fumigènes, plusieurs blessés, la police intervient! (vidéos)

Tristes images ce dimanche à Sclessin, après l’interruption du Clasico entre le Standard et Anderlecht. Les débordements entre supporters ont continué en dehors du stade après l’arrêt de la rencontre. Même si les fans des deux camps étaient séparés par des grillages et des bâches, ils ont continué à se lancer des fumigènes et d’autres objets pyrotechniques avant la montée des supporters anderlechtois dans le bus.

de videos

de videos

Selon les informations de la RTBF, la police aurait tenté, sans succès, de créer une zone neutre, et a finalement été contrainte de charger dans la foule. Plusieurs supporters auraient été blessés et soignés en suite en zone d’interviews.

de videos

Pour rappel, le Clasico a dû être définitivement interrompu suite aux jets de fumigènes des supporters anderlechtois sur la pelouse, alors que le score était de 3-1 en faveur du Standard.