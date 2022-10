Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La chaussée d’Ixelles et ses voiries annexes sont devenues une zone d’accès limité (ZAL), autrement dit un piétonnier de jour (de 7 à 19h), tous les jours de la semaine. Pour assurer le respect de cette interdiction de passage pour les automobilistes, des caméras ont été installées et elles « flashent », avec efficacité, tous les contrevenants. De manière relativement incompréhensible, 4 ans après le début des amendes, le nombre d’automobilistes en infraction n’a pas baissé, c’est même plutôt le contraire ! « Pour 2022, on avait déjà enregistré le passage de 70.836 voitures flashées en date du 20 septembre », détaille à La Capitale, le fonctionnaire sanctionnateur ixellois. « Un chiffre qui ne baisse pas alors que la ZAL est en place depuis 4 ans », s’étonne Bertrand de Buisseret.