Se retrouver sous un métro de plusieurs tonnes, c’est dingue!

La nouvelle série vidéo de Sudinfo se déroule donc dans le métro bruxellois. Benjamin s’apprête à embarquer Sophie Pendeville mais, quelques jours avant le tournage de son entretien d’embauche, il a visité les ateliers de réparation du métro. « C’est une des images les plus impressionnantes que je garde de ce tournage. Quand on passe dans la galerie sous une rame de plusieurs tonnes et qu’on voit la quantité de câbles on comprend directement que les ouvriers qui bossent ici sont des king. Je sais que Sophie Pendeville aime l’immobilier et qu’elle bricole beaucoup. En visitant, je me disais que je la voyais bien ici (rire).