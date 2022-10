Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mais quand donc s’arrêtera la descente aux enfers de cet Anderlecht un peu plus mal en point chaque semaine ? Alors qu’ils avaient pourtant tout en main après deux minutes de jeu à peine à la suite d’un service de Lior Refaelov superbement conclu par un Yari Verschaeren qui n’avait, cette fois, pas oublié qu’il avait un pied gauche (0-1), les Mauves se sont effondrés tel un château de cartes. Et, comme on le craignait, le Clasico n’a pas été à son terme. Arrêté une première fois durant treize minutes par l’arbitre Bram Van Driessche pour jets de fumigènes sur la pelouse après moins d’une heure et le 3-1 signé Philip Zinckernagel, il n’aura repris que sept minutes. De nouveaux projectiles balancés par certains des 1.300 fans mauves ayant fait le déplacement à Liège auront provoqué l’arrêt définitif d’un spectacle désolant à 20h08 précises.

Tous les maux des Mauves ont été mis en exergue en cet avant-dernier week-end d’octobre. L’injection d’expérience opérée par Felice Mazzù, qui avait relancé d’emblée Refaelov, Francis Amuzu, Verschaeren et Majeed Ashimeru au détriment des Kristian Arnstad, Lucas Stassin, Mario Stroeykens et Moussa N’Diaye aura été vaine. Ce Sporting-là s’écroule systématiquement au moindre contretemps.