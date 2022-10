Fumigènes, débordements devant le stade, blessés et joueurs bloqués aux vestiaires: retour en images sur le fiasco du Clasico Standard – Anderlecht

Le Clasico de ce dimanche n’a pas été à son terme. En cause : la colère des supporters d’Anderlecht alors que leur équipe était menée 3-1 par le Standard. La rencontre a été interrompue une première fois après 56 minutes et le 3e but des Rouches suite à des jets de fumigènes et de pétards sur le terrain venant de la tribune des visiteurs. Une poignée de minutes plus tard, les fans Mauves ont remis ça. Conformément au règlement, Bram Van Driessche, l’arbitre de la rencontre, a définitivement mis un terme à la partie. Et ce n’était que le début d’une longue, très longue soirée à Liège.

Dans le stade, alors que le match était à peine terminé, le joueur du Standard Denis Dragus est allé provoquer les supporters anderlechtois. Un geste qui n’a rien fait pour calmer les esprits. En voyant ça, Arnaud Bodard s’est précipité vers son coéquipier pour le sommer d’arrêter cette provocation inutile.

Une éclaircie tout de même dans ce tableau très triste. Aron Donnum a profité de ce match pour faire sa demande en mariage sur le terrain, entouré de ses coéquipiers et face à la T4. Sa compagne, Celin Bizet, internationale norvégienne évoluant à Tottenham a dit « oui ».

En dehors du stade, la tension était toujours palpable puisque les débordements se sont poursuivis. Même si les supporters des deux camps étaient séparés par des grillages et des bâches, ils ont continué à se lancer des fumigènes et d’autres objets pyrotechniques avant la montée des supporters anderlechtois dans le bus. La police a dû intervenir, mais semblait impuissante face à la foule. Ces heurts ont fait trois blessés dans les rangs des policiers et une vingtaine parmi les supporters.

De lourdes sanctions attendues

Au même moment, les joueurs d’Anderlecht étaient cloîtrés dans les vestiaires de Sclessin. Alors que le match s’est arrêté vers 20h20, ce n’est qu’à 22h passée qu’ils ont pu regagner leur bus pour prendre la direction de… Tubize. En effet, devant leur centre d’entraînement à Neerpede, plusieurs supporters les attendaient de pied ferme et la police était déjà en place en cas de débordement. Pour des raisons de sécurité, les Anderlechtois sont donc allés du côté du centre d’entraînement des Diables rouges. C’est là qu’ils ont pu retrouver leurs proches, qui les ont ramenés à leur domicile.

Ce n’est que vers minuit qu’Anderlecht a réagi par voie de communiqué. « Le RSC Anderlecht regrette les incidents qui ont conduit à l’arrêt du match contre le Standard de Liège, ce dimanche soir. Le club comprend évidemment le mécontentement de ses supporters. Le Sporting n’est actuellement pas là où il devrait être. Cependant, le club condamne fermement ces incidents et il engagera un dialogue avec ses fans dans les prochains jours. »

Après le chaos, place aux sanctions. Une première est tombée dans la soirée de dimanche, annoncée par le CEO de la Pro League sur Twitter. « Le football, c’est de l’émotion. C’est ce qui rend notre sport si beau. J’ai vu de grands matches dans des stades remplis ce week-end. Mais c’est ici que nous fixons la limite. Quand le comportement met en danger la sécurité. La Pro League impose une amende de 50.000 euros et le Parquet fédéral va également agir », a écrit Lorin Parys. Une amende que le club a déjà écopée il y a dix jours à peine, infligée par l’UEFA suite aux heurs qui ont émaillé la rencontre européenne à West Ham. D’autres sanctions devraient suivre avec un huis clos ainsi qu’un score de forfait 5-0.