Lorin Parys, CEO de la Pro League, en colère après le chaos lors du Clasico: «Les supporters cachent les fumigènes dans leurs orifices corporels»

Lorin Parys, le CEO de la Pro League, est revenu ce lundi sur le Clasico entre le Standard et Anderlecht, remporté par les Rouches alors que le match a été interrompu suite au comportement des supporters bruxellois.

de videos

Lire aussi> Fumigènes, débordements devant le stade, blessés et joueurs bloqués aux vestiaires: retour en images sur le fiasco du Clasico Standard – Anderlecht

« Tant le club que les fans doivent s’attendre à une sanction sévère », a-t-il affirmé sur Radio 1. Les supporters d’Anderlecht ont jeté des fumigènes sur la pelouse après le troisième but du Standard, provoquant une première interruption du match avant un arrêt définitif, quelques minutes plus tard, à la suite d’une nouvelle salve d’incidents. Après le match, des affrontements ont eu lieu entre supporters, faisant une vingtaine de blessés parmi eux, ainsi que trois dans les rangs policiers.

« C’était un week-end de matches de haut niveau, avec tant des supporters à domicile qu’à l’extérieur. Mais ce dimanche soir, à Liège, ça a mal tourné. C’est ici que nous traçons la ligne », a poursuivi Parys. « À la Pro League, nous sommes très clairs : les personnes qui mettent en danger la sécurité physique des autres durant un match de football peuvent chercher un autre hobby. Elles ne seront plus les bienvenues dans les stades. Elles vont devoir assumer les conséquences de leurs actes, notamment avec des interdictions de stade pouvant aller jusqu’à 10 ans – et jusqu’à 25 ans pour les récidivistes. »

Une question, du reste, se pose avec insistance : les supporters ont-ils été fouillés lors de leur entrée dans le stade ? Oui, selon Lorin Parys, interrogé à ce sujet par la DH : « Par des stewards pour l’ensemble des supporters, mais aussi par des policiers pour les trois quarts d’entre eux, dont les Ultras. Mais ils cachent les fumigènes de dix centimètres dans leurs orifices corporels. »

Par ailleurs, Anderlecht, en plus de son amende d’au moins 50.000 euros en raison de l’arrêt du match, risque une défaite sur un score de forfait et plusieurs rencontres à huis clos. « Anderlecht et le Standard devront passer devant les instances disciplinaires de la fédération », ajoute Lorin Parys.