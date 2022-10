Dragon, buste d’Elio Di Rupo, statue de Georges-Louis Bouchez, tirelire géante…: les suggestions loufoques des Montois pour la future œuvre de la place des Congrès

Lire aussi> Une œuvre d’art à 450.000€ va trôner sur la place des Congrès à Mons: une dépense qui fait polémique en pleine crise énergétique

Avis tranché

Vous deviez ensuite choisir entre deux propositions. L’œuvre coûte 450.000 €, cette dépense est pour vous « exagérée en ces temps de crise » ou « logique puisqu’il s’agit d’une œuvre monumentale ». Les répondants ont un avis tranché. Près de 7 Montois sur 10 (69,5 %) qui ont répondu à notre sondage, jugent cette dépense excessive. « Je trouve ça honteux », a notamment précisé un répondant. « Des personnes n’arrivent plus à vivre décemment et dans le même temps, on dépense 450.000 € pour une œuvre. » Ou encore : « Il serait plus joli d’y mettre des arbres et de la verdure. Rien n’empêche d’y installer une œuvre mais pas à ce prix. » « Je pense que cette somme devrait être utilisée à des fins utiles comme pour les hôpitaux, les homes, les écoles… », note un autre internaute.