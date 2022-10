Qui est Robin Veldman, le nouveau coach intérimaire d’Anderlecht?

C’est officiel : le Sporting d’Anderlecht a mis fin à sa collaboration avec Felice Mazzù ce lundi. Et c’est Robin Veldman, qui coachait jusque-là les U23 du club bruxellois, qui va assurer l’intérim à la tête des Mauves. Mais qui est-il ?

Lire aussi> Anderlecht officialise le départ Felice Mazzù: Robin Veldman, le coach des U23 Mauves, va assurer l’intérim

Arrivé chez les Mauves en mai 2021, le Néerlandais a débuté sa carrière à Heerenveen, comme analyste vidéo de Trond Sollied, avant de devenir entraîneur des différentes équipes de jeunes du club(U13, U17 et U19) et de faire, en 2017, le grand saut vers l’Ajax. À Amsterdam, il s’est occupé des U14 et des U16 jusqu’en 2021, date à laquelle il a quitté le club pour rejoindre Anderlecht. Veldman ne compte donc pour l’instant aucune expérience à la tête d’une équipe première à son actif, mais c’est un coach qui déborde d’ambition et ce n’est probablement pas un hasard s’il a si souvent été présent en tribune à côté des dirigeants lors des derniers déplacements anderlechtois.

Un impact immédiat dès son arrivée chez les Mauves

Mais ce qui distingue avant tout le jeune entraîneur néerlandais de 37 ans, c’est son côté humain. Robin Veldman, c’est Monsieur « tout le monde ». Le genre de coach capable de faire le trajet de Neerpede au Lotto Park en trottinette électrique, ou d’accueillir tout son staff pour un barbecue lors duquel il s’occupe de tout.

Et au niveau des résultats aussi, Robin Veldman a directement convaincu chez les Mauves en remportant la Coupe U23 et en terminant dans le top 4 du championnat dès sa première saison, pour permette aux U23 anderlechtois d’intégrer la Challenger Pro League. Il a ensuite parfaitement négocié ses débuts dans l’antichambre du football belge avec les U23, qui pointent à la 5e place après 10 journées de championnat, et qui sont pour le moment les meilleurs représentants « espoirs » en Challenger Pro League.