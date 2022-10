Trafic interrompu entre les gares de Mons et Saint-Ghislain: Infrabel remplace 25.000 traverses pour 5 millions d’euros (vidéo)

Les traverses actuelles, pourtant posées au début des années 2000 sont déjà à remplacer. Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel explique : « On renouvelle 25.000 traverses au cours de ces onze jours de travaux. Ce genre de changements, on les fait normalement tous les 40 ans. Ce qui est particulier pour ces travaux, c’est qu’on a eu un lot défectueux livré au début des années 2000. On doit les remplacer parce que le béton était de mauvaise qualité et se fissurait. C’est pourquoi on remplace ces traverses de manière anticipée. On avait pris pour mesure de limiter le trafic à 80 km/h mais une fois les traverses remplacées, on pourra à nouveau circuler à 160 km/h. » Au total, Infabrel investit cinq millions d’euros dans ce chantier.

Frédéric Sacré, porte-parole, d’Infrabel - T.D.

Des traverses fabriquées à Baudour

Si les traverses posées sur la première voie sont classiques, en béton, ce n’est pas le cas pour la seconde voie. Ce sont des traverses en soufre qui sont utilisées et celles-ci possèdent plusieurs avantages. « Elles sont faites à Baudour. L’avantage, c’est que le ciment est remplacé par du soufre, donc la production de CO2 est réduite de 40 %. Autre avantage, le soufre est un déchet de l’industrie pétrolière mais, grâce à ces traverses, il est valorisé. Enfin, celles en soufre sont recyclables à l’infini puisqu’il suffit de les porter à haute température pour les fondre et en fabriquer de nouvelles. Alors qu’avec les traverses en ciment ordinaire, on peut seulement les valoriser en les concassant pour faire de l’empierrement pour des routes ou rehausser des quais, par exemple. »

La machine enlève les vieilles traverses. - T.D.

Les trains remplacés par des bus

Durant toute la durée des travaux, la ligne sera fermée dans les deux sens. À savoir, du 22 octobre au 1er novembre mais également les week-ends du 5 novembre et du 4 décembre ainsi que le jour férié du 11 novembre. Pendant cette période, les trains sont remplacés par des bus. Ces bus s’arrêtent à proximité des gares de Saint-Ghislain, Quaregnon, Jemappes et Mons. Les voyageurs pourront monter en présentant leur titre de transport SNCB. Des navettes de train sont mises en place entre Quiévrain et Saint-Ghislain.