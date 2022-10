Vanessa Matagne passe dans «l’entretien d’embauche» et passe dans la cabine d’un conducteur de la Stib: «Dans le métro, rien ne se fait au hasard»

de videos

Si la plupart des invités de l’entretien d’embauche n’ont jamais passé de réels entretiens, certains connaissent quand même très bien la difficulté de se retrouver en compétition avec d’autres candidats. C’est le cas de Vanessa Matagne. La journaliste météo de RTL-TVi a commencé son parcours à la radio avant de se retrouver en concurrence avec des dizaines d’autres prétendants. Un fameux défi à gérer que la journaliste raconte à Benjamin Marechal. « Un casting c’est tout aussi stressant qu’un entretien d’embauche, la seule différence c’est que dans un casting, vous jouez votre avenir en deux – trois minutes. L’entretien d’embauche est souvent, enfin j’espère, plus long ».

Vanessa Matagne n’est pas bruxelloise mais elle connaît bien le métro pour l’avoir utilisé à maintes reprises pendant ses études. « Ce qu’elle ne savait pas, et moi non plus d’ailleurs, c’est que nous allions pouvoir rejoindre une station dans la cabine conducteur. « C’est un privilège énorme et une surprise de dernière minute. Dans le métro, rien ne se fait au hasard. Le conducteur a dû demander une autorisation, nous étions sous la surveillance d’un superviseur. On ne s’en rend pas forcément compte quand on prend le métro mais il y a une rigueur et une gestion assez épatante pour garantir la sécurité du réseau des passagers et des conducteurs ».