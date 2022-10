L’homme souffrant d’un handicap mental, disparu à Quévy, a été retrouvé… à Valenciennes!

Lire aussi> sarah-disparue-mons-retrouvee-saine-et-sauve

C’est à Valenciennes que sa fugue a pris fin. « Il dit qu’il a pris les transports en commun et a fait du stop. Ce sont les pompiers qui l’ont récupéré et emmené à l’hôpital de Valenciennes. Pour moi, il était désorienté. Il avait fugué. Il était frustré. Son objectif, c’était de marcher pour montrer son mécontentement, mais sans réel but. Il n’a pas la capacité de se projeter. Il était sûrement en train de marcher et les pompiers l’ont vu ou peut-être que quelqu’un les a appelés en voyant qu’il était perdu. »