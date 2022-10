Collaboration prolongée entre la Ville de Bruxelles et la société Protection Unit pour les 4 prochaines années

« Après avoir tout récemment décroché le prestigieux contrat de la Commission européenne à Bruxelles et, dans la foulée, celui des cinq sites belges de l’armée américaine (USAG), Protection Unit poursuit son développement et remporte le contrat de gardiennage de la Ville de Bruxelles. Il s’agit d’activités relatives au gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que d’activités portant sur la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. », explique l’entreprise. La société liégeoise avait « hérité » de ce contrat lors du rachat de la société SGI en 2019. La collaboration se poursuit donc.