Wouter Vandenhaute réagit au départ de Felice Mazzù d’Anderlecht: «Nous sommes en pleine crise mais il n’est pas le seul coupable»

Wouter Vandenhaute est en fin sorti du silence. Au lendemain du fiasco du Clasico arrêté à cause des jets de fumigènes des supporters d’Anderlecht, le président du club bruxellois s’est exprimé sur les incidents et sur la décision de se séparer de Felice Mazzù lors d’une conférence de presse.

« C’est le moment pour tout le monde, le club, les joueurs et les supporters de se regarder dans le miroir. Je comprends la frustration de ces derniers mais je ne peux pas cautionner ce que j’ai vu au Standard. Le comportement de certains fans nous enfonce encore plus dans la crise. Nous acceptons donc l’amende de 50 000 euros de la Pro League », a déclaré Vandenhaute, avant de justifier la décision de se séparer de Felice Mazzù.

« Le coach est limogé car les résultats ne sont pas là. Ce matin, la conversation avec Mazzù a été plutôt amicale. Il est déçu mais reste pro. Il sait que je n’avais pas d’autres choix. Ça s’est passé avec beaucoup de respect et Felice restera un de nos proches. Vu son incroyable parcours par le passé, on ne peut pas dire qu’il est devenu un mauvais coach du jour au lendemain », a poursuivi le président anderlechtois. « Nous sommes en pleine crise. À nous de trouver des solutions. Mais Mazzù n’est pas le seul coupable. Nous connaissons les raisons qui nous ont poussés vers lui. Nous avions développé un style avec Kompany mais nous n’avions pas assez de constance et de résultats. Avec Mazzù nous voulions de l’expérience et des résultats. »