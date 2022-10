Onze personnes condamnées pour des faux tests PCR négatifs à l’aéroport de Bruxelles-National

Amende de 1.600 euros

Dix prévenus ont écopé d’une peine de six mois de prison et d’une amende de 1.600 euros. Un homme, qui avait déjà été condamné par le passé pour faux en écriture, a reçu une peine plus sévère : huit mois de prison et une amende de 2.000 euros. Les onze prévenus faisaient défaut.