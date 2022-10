La police des Hauts-Pays va acheter cinq nouveaux véhicules, dont un 4x4

Du nouveau à la police des Hauts-Pays. La zone veut acquérir de nouveaux véhicules pour ses hommes. « Nous avons besoin de nouvelles voitures pour les commissariats de proximité », précise Patrice Degobert, chef de corps de la police des Hauts-Pays. « On utilise encore actuellement des Peugeot 208 qui ont déjà bien vécu et qui ne sont désormais plus aux normes. »

Concrètement, la zone va acheter quatre Ford Puma. Ce modèle est considéré comme un petit SUV (sport utility vehicle). « Il est bien plus adapté au travail des policiers et à leurs équipements », poursuit le chef de corps. « Il est plus grand et plus élevé que nos voitures actuelles. Les policiers pourront y entrer plus facilement avec leur gilet pare-balles. »