Les syndicats mèneront des actions contre Uber ce mardi au Parlement européen

Des auditions ont lieu au Parlement européen sur la situation des chauffeurs Uber et sur les activités de lobbying d’Uber. Des journalistes ont exposé la stratégie de lobbying agressive d’Uber l’été dernier sur la base de documents ayant fait l’objet de fuites. L’audience devrait clarifier dans quelle mesure cette stratégie a eu un impact sur les conditions de travail et les droits des personnes travaillant sur la plateforme Uber.

« Nous refusons de tomber dans le piège tendu par la multinationale : la banalisation d’un ’troisième statut’ de travailleur, la subordination de l’employé combinée à la fragilité de l’indépendant (sans les droits du travailleur), soit un travailleur sans droits », a déclaré lundi le syndicat chrétien CSC dans un communiqué. « Si cette situation, que la multinationale exploite maintenant depuis des années, au mépris des lois, des décisions administratives et de justice, perdure, alors elle va inévitablement contaminer tous les secteurs de l’économie et toutes les entreprises. »

Toujours selon la CSC, les chauffeurs et livreurs des plateformes telles qu’Uber et Deliveroo devraient en fait gagner au moins le double. Les syndicats estiment que les personnes qui travaillent pour Uber et Deliveroo devraient être considérées comme des employés et devraient également bénéficier des droits d’un employé. « Les autorités devraient maintenant forcer les plateformes à respecter les règles », peut-on lire.