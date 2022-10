Une lettre ouverte de l’IHECS contre le plafonnement du minerval

Dans une lettre ouverte postée sur son site internet, l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS), dénonce la proposition de Valérie Glatigny (MR). Jusqu’alors, les filières de techniques de l’image, de communication appliquée et de presse et information bénéficiaient d’une exemption de gel du minerval. Et ça ne sera donc plus le cas.

L’IHECS estime les pertes de ce plafonnement du minerval à plus de 550.000 euros. Les étudiants « devraient débourser une dizaine de milliers d’euros en plus » pour compenser. Et que forcément, les candidats aux plus bas revenus seront les plus pénalisés. « Aucune institution concernée, aucun des étudiants concernés n’a jamais été consulté sur le sujet ; les raisons pédagogiques comme historiques de ce mécanisme n’ont pas plus été prises en compte », regrette l’IHECS.