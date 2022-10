Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les élections communales de 2012, c’était il y a 10 ans. Trois bourgmestres de la Région bruxelloise et deux maïeurs brabançons wallons ont été élus bourgmestre pour la première fois en 2012 et sont aujourd’hui toujours à la tête de leur commune. Pour l’occasion, nous avons ouvert, avec eux, l’album aux souvenirs. Cette série débute avec Benoît Cerexhe (Les Engagés), bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.

2012

Benoît Cerexhe est élu en 2012 mais il ne prêtera serment qu’en 2013 suite à un recours survenu après les élections. « 2012, c’est l’année de la réalisation de mon rêve de gosse. Quand j’avais 6 ans, mon rêve était de devenir bourgmestre parce que j’avais une tradition familiale. Mon grand-père était bourgmestre à Malmedy. Quand je me baladais avec lui dans la ville de Malmedy, je disais que je voulais faire comme mon grand-père. Pourquoi bourgmestre ? Parce que j’aime vraiment ce contact avec les gens, ce contact social, cette convivialité. D’autre part, car il est vrai que j’ai occupé d’autres fonctions en politique, c’est vraiment la politique du concret. On prend des décisions et on voit rapidement le résultat des décisions qu’on a prises. »

