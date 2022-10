Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le jour d’après, moins chaotique mais pas forcément plus réjouissant. Le cauchemar vécu à Sclessin, dimanche soir, aura laissé des traces profondes à tous les étages de l’institution anderlechtoise. Des joueurs à la direction, en passant par les supporters et le staff. Dans pareille crise, c’est forcément ce dernier cercle qui est pointé du doigt et exécuté… presque sur la place publique. Felice Mazzù en tête de gondole, pour le coup. Son arrivée ayant été officialisée le 31 mai, le coach carolo ne sera finalement resté que 146 jours à la tête des Mauves. Soit seize de moins que lors de son précédent échec genkois.

de videos