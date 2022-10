Plus simple et plus rapide, «Appinest» permet aux locataires du Foyer Schaerbeekois de signaler des problèmes: «Le logement social entre dans l’ère digitale»

À l’accueil du Foyer Schaerbeekois, une nouvelle borne attire l’attention des locataires. Dotée d’un écran tactile et d’un petit boîtier, la borne permet de se connecter à l’appli « Appinest » si l’utilisateur ne dispose pas d’un smartphone ou éprouve des difficultés à l’utiliser. « C’est beaucoup plus rapide et facile à utiliser plutôt que d’attendre longuement au téléphone et expliquer son problème », se réjouit Marianna. « Toutes les informations sont disponibles sur l’appli. On peut signaler les besoins de réparations, voir son compte avec les charges et le loyer, etc. C’est vraiment très pratique », confirme Sylvie.

Tout ce qu’il faut faire, c’est introduire sa carte d’identité dans le boîtier, introduire son code et puis sélectionner le service. Des étudiants sont présents sur place pour guider les locataires et les accompagner dans leurs démarches.

Fix My Street La Société du logement de la Région bruxelloise (SLRB) s’est basée sur l’application Fix My Street qui permet de signaler des problèmes dans l’espace public pour développer Appinest en 2021. Le principe est le même sauf qu’elle s’adresse aux locataires de logements SISP. « On a fait une étude des besoins pour voir sur quoi il faut mieux communiquer », explique Dorien Robben, directrice générale adjointe de la SLRB. « Le locataire peut introduire une demande d’intervention technique et suivre son évolution. Appinest permet également de payer le loyer, de prendre rendez-vous en ligne et d’avoir accès aux dernières actualités de leur société de logement. »

Ainsi, en cas de panne d’ascenseur, le locataire peut le signaler et la SISP peut avertir toutes les personnes impactées par le problème plus rapidement. « Communiquer correctement est la clé d’une bonne relation entre les locataires et nous », estime Anne Timmermans, directrice générale du Foyer Schaerbeekois qui gère 2.500 logements et 5.000 locataires. Quatre autres bornes seront aussi installée dans les quartiers où des projets de cohésion sociale sont développés (Reyers, Marbotin, Helmet et Evenepoel). Anne Timmermans. - Z.-Z. Z. En complément L’appli ne signifie pas la fin du contact humain, assure tout le monde. « Le but n’est pas de remplacer le contact humain. C’est une manière alternative plus rapide de mettre en contact les locataires et le Foyer Schaerbeekois », insiste Anne Timmermans. « On ressent une demande de communiquer plus facilement, de savoir où en est le dossier. »