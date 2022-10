Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Longtemps symbole de succès et de style, Anderlecht ne fait plus rêver»

Le couperet est donc tombé ce lundi matin. Felice Mazzù n’est plus l’entraîneur d’Anderlecht, et cette décision n’a évidemment surpris personne. Au RSCA, aucun entraîneur ne peut résister à un bilan famélique de 16 points sur 42. C’est la loi de ce milieu particulier où les coaches servent, souvent, de paratonnerre. Felice Mazzù porte évidemment une responsabilité dans cette déroute mauve. Mais il n’est pas le principal fautif. En fin d’après-midi, en conférence de presse, le président Wouter Vandenhaute, l’a d’ailleurs rappelé : « Mazzù n’est pas le seul coupable ». J’aurais aimé que le président Wouter Vandenhaute aille plus loin dans son raisonnement lorsqu’il affirme que « c’est le moment pour tout le monde, le club, les joueurs et les supporters de se regarder dans le miroir ». Il a directement embrayé sur l’attitude des supporters mauves à Sclessin.

Pourtant, la gestion de la direction bruxelloise pose question. Il y a moins d’une semaine, à Zulte-Waregem, les supporters anderlechtois avaient déployé trois banderoles. Deux d’entre elles pointaient clairement cette direction : « En cinq mois vous avez gâché trois ans » et « Mercato bâclé »… Difficile de donner tort aux supporters… Le mercato d’été a vu Anderlecht perdre ses meilleurs joueurs (Zirkzee, Kouamé, Cullen, Gomez). Ils ont été remplacés par des paris sur l’avenir qui n’ont tout simplement pas l’envergure pour s’imposer directement au sein d’un club censé lutter pour le titre. Au niveau des finances également, cela fait plusieurs années que le club est solidement dans le rouge. Bref, le bilan est fort peu réjouissant.

Le temps de la reconstruction

Le chantier, lui, est vaste. Anderlecht doit trouver un nouveau coach, probablement un nouveau directeur sportif, et reconstruire, dans les prochains mois, son effectif. Il doit aussi prendre conscience qu’il ne joue pas, actuellement, dans la même cour que Bruges, Genk et l’Antwerp. C’est cruel, mais Anderlecht ne fait plus rêver, alors que le club a symbolisé très longtemps le succès et un certain style. Retrouver le chemin des trophées prendra du temps. Anderlecht n’a jamais le temps. Parfois, la patience est une vertu.