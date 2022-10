La grande Bouquinerie de la Croix-Rouge est de retour: 100.000 livres pour aider les plus démunis à Uccle

Du 8 au 13 novembre, c’est le grand rendez-vous incontournable des amateurs de livres en tout genre. Un rendez-vous pour la bonne cause, étant donné que toutes les recettes servent à financer les actions de solidarité de la Croix-Rouge à Uccle, notamment auprès des personnes sans-abri et des familles précarisées.

Depuis plus de 40 ans, la grande bouquinerie est préparée par plusieurs dizaines de bénévoles motivés, qui trient les dons reçus à longueur d’année, classent les livres par thèmes, les étiquettent avec soin et transforment ensuite le garage des ambulances en librairie géante. C’est ainsi que les amoureux des livres trouvent leur bonheur parmi plus de 100.000 livres d’occasion de tout style : romans, livres d’art, d’histoire, de cuisine, biographies, livres scolaires, d’aventure, de voyage… en français, en néerlandais, en anglais. On peut également y acquérir des BD, des livres pour enfants, des CD, des disques vinyles, des DVD…