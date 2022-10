La passerelle cyclo-piétonne de la gare de Berchem Sainte-Agathe installée

Un nouvel élément fait désormais partie du paysage de la gare de Berchem-Sainte-Agathe. Aux lignes douces et incurvées, la passerelle cyclo-piétonne mesure 50m de long sur 3m de large (escaliers compris). L’élément central de la passerelle définitive a été posé le week-end des 22-23 octobre. Cinq pièces d’acier ont été acheminées et assemblées sur place. La passerelle a été installée avec l’une des plus grandes grues mobile de Belgique (700 tonnes). Le poids total de la passerelle et de l’escalier est de 130 tonnes. Elle est adaptée aux piétons et aux cyclistes qui peuvent l’emprunter grâce à des gouttières vélos.

L’ouvrage sera également équipé d’ascenseurs qui seront mis en service à l’été 2023. La passerelle et les escaliers sont en acier corten, un matériau robuste, résistant aux intempéries et offre un double avantage, écologique et économique, puisqu’il nécessite très peu d’entretien. Un éclairage LED a également été intégré à la passerelle. La passerelle provisoire en gare de Berchem-Sainte-Agathe, mise en service en 2016, sera démontée au mois de décembre.

Ganshoren Infrabel construit deux passerelles destinées aux piétons et cyclistes au-dessus des voies de chemin de fer de la L50 (Bruxelles-Gand) à Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren. Ces deux ouvrages résultent de la suppression du passage à niveau de la Chaussée de Gand en 2016. La passerelle de Ganshoren sera posée au-dessus des voies en un seul morceau à la mi-décembre. Deux ouvrages design dans le paysage urbain La chaussée de Gand est un axe urbain majeur et la gare de Berchem-Sainte-Agathe représente un nœud important de la périphérie bruxelloise pour les transports publics où se rencontrent les trains, les trams et les bus.

Les deux passerelles cyclo-piétonnes de Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren, situées à quelques centaines de mètres l’une de l’autre, assurent un lien fonctionnel et esthétique entre les deux parties de la Chaussée de Gand. Un concours d’architecture a été initié et il a été remporté par les bureaux d’architectes néerlandais AM/TV IPV Delft et bruxellois Artgineering. La passerelle de Ganshoren se déploie au-dessus des voies sur 35 mètres de long et 3 mètres de large. Elle est également réalisée en acier corten. Le chantier des deux passerelles représente un investissement de 4 millions d’euros. La sécurité ferroviaire L’ambition d’Infrabel est d’accroître la sécurité du domaine ferroviaire. Avant la suppression du PN de la gare de Berchem Sainte-Agathe, certains usagers avaient tendance à descendre sur les voies pour traverser d’un quai à l’autre. La demande de permis pour les deux passerelles incluait également des travaux de réaménagement du quai côté bâtiment de gare. Celui-ci a été prolongé et rehaussé.