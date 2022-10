Dena princesse guerrière: poésie et autodérision comme étendards de la liberté

Après avoir assuré les premières parties de Guillermo Guiz, Kyan Khojandi, Fanny Ruwet, Kody, Pablo Andres ou encore Anne Roumanoff et Laurence Bibot, après avoir rodé son stand up dans des tas de lieux, Dena Vahdani présente à 31 ans son premier spectacle au Théâtre de la Toison d’Or. Fille de deux réfugiés politiques iraniens, la jeune femme née en Belgique a fait sa scolarité dans l’enseignement néerlandophone. L’artiste se base sur ses origines et son histoire pour monter « Dena. Princesse guerrière ». Dans son spectacle, elle se lance dans une quête d’un monde avec plus de rires et surtout plus de liberté.

Si ses parents ont fui l’Iran, c’est pour être libre. Mais comment s’adapte-t-on à une nouvelle vie en Europe après avoir vécu plus de 30 ans en Iran ? Comment se passe la vie quand à la maison on grandit en tant qu’Iranienne, mais qu’en dehors on grandit belge (et flamande) ? Le contraste entre les deux cultures est énorme, et pourtant il y a aussi des points en commun.

Avec poésie et autodérision, Dena Vahdani questionne également les places des femmes dans la société en Iran ou en Belgique, surtout si elles sont homosexuelles comme elle. Un pied à Bruxelles, un pied en Flandre, le cœur en Iran et les yeux sous les jupes des filles. Dena, c’est 100.000 watts d’énergie positive !

Polyvalente et polyglotte, Dena pratique l’humour en français, mais également en néerlandais et en anglais, tant sur scène qu’à la radio, à la télévision et dans des podcasts. Elle a déjà présenté son spectacle à Paris au Point-Virgule et à Genève au Caustic Comedy Club.