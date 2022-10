Recyparcs, collecte des déchets: le travail reprend normalement ce mercredi pour les travailleurs Hygea qui ont obtenu gain de cause

Ce mardi matin, nombreux étaient les utilisateurs à devoir faire demi-tour devant les recyparcs Hygea de la zone Mons-Borinage. Les différents sites sont restés fermés parce que tous les travailleurs étaient réunis en assemblée générale en un seul lieu, dans une salle de Flénu pour permettre aux employés et ouvriers du Centre et de Mons-Borinage d’entendre les mêmes informations et de voter ensuite. Les véhicules ont dû faire demi-tour. - EG

« C’était annoncé nulle part que les recyparcs étaient fermés ce mardi, rouspète Patrick devant le recyparc de Jurbise. Je suis ici avec une remorque complète d’encombrants et je peux retourner chez moi ! Je ne suis pas le seul dans ce cas. Finalement, on me dit que c’était annoncé sur les réseaux sociaux, mais tout le monde n’est pas connecté… » Et c’est vrai qu’en ces jours de vacances scolaires, ils ont été quelques-uns à se retrouver face aux portes closes des recyparcs.

Lire aussi> Le camion-poubelle ne passe plus depuis 3 semaines dans un quartier de Boussu à cause d’un changement de stationnement des véhicules: «Ça n’a aucun sens» pestent les riverains Les travailleurs de l’intercommunale Hygea devaient en fait se prononcer sur les dernières avancées négociées avec la direction. En cette période difficile, ils demandaient une revalorisation des chèques repas et des frais de déplacement. Une première proposition de la direction avait été refusée. Les travailleurs du site de Manage avaient tenu tête et poursuivi le mouvement.

Deux euros Cette fois-ci, les nouvelles propositions ont été votées à la majorité. Les employés et ouvriers de l’intercommunale ont obtenu gain de cause. Le travail va donc reprendre normalement et les recyparcs seront bien ouverts ce mercredi.