La Fondation Roi Baudouin finance une passerelle à vélos aux Quatre Bras et des pistes dans Bruxelles

La construction de pistes cyclables, à Molenbeek-Saint-Jean et Jette, et de sept nouveaux abris pour vélos sera aussi financée par le fonds.

Les travaux de ce pont en bois devraient commencer à la fin de cette année, pour une durée d’environ un an. Cette passerelle sera une manière fluide de rejoindre la Région flamande et Bruxelles pour les navetteurs. Ceci pourra les inciter à utiliser le vélo pour cette connexion.

Le fonds Bikes in Brussels apporte 494.802 euros à ce projet soit un cinquième du montant des travaux d’aménagement.

Sept autres projets pour le stationnement de vélos à Bruxelles ont reçu un total de 143.468 euros. Cela comprend des abris et des parkings pour vélos à l’hôpital Joseph Bracops d’Anderlecht, aux clubs de tennis Charles-Quint de Ganshoren et du bois de la Cambre à Ixelles, au centre culturel Archipel 19 à Berchem-Sainte-Agathe, à l’Académie royale des beaux-arts d’Etterbeek et au collège Saint-Pierre à Jette.