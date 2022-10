Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une petite fille de l’école maternelle « De Groene School », située rue de la Floraison, à Anderlecht, a été victime d’un dramatique accident ce lundi midi. Une branche d’arbre (cf. illustration) lui est tombée dessus dans la cour de récréation. D’après une maman de l’école qui a témoigné auprès de nos confrères de RTL Info sous couvert d’anonymat : « Ma fille m’a dit qu’elle était couchée par terre comme si elle dormait (…) La branche était encore là ce (mardi) matin. Elle faisait entre 10 et 15 centimètres de diamètre et environ 1,5 mètre de long ». À l’heure d’écrire ces lignes, la petite fille, Inaya, qui est âgée de 4 ans et est élève en deuxième maternelle, était toujours plongée dans un coma artificiel.

« Son état est stable »

« Notre fille souffre d’une fracture crânienne et elle a des hématomes et des gonflements au niveau du cerveau. Elle a déjà subi deux opérations. Son état de santé est actuellement stable. Elle a été transférée ce mardi de l’hôpital Érasme vers l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola où elle est toujours aux soins intensifs, plongée dans un coma artificiel », nous a confié le papa de la petite Inaya, Driss, 36 ans.