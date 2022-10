Une petite fille dans le coma parce qu’une branche lui est tombée dessus dans la cour de récréation de son école à Anderlecht: «On a déjà pris la décision de couper tous les arbres et de les remplacer par des nouveaux», réagit Bruno De Lille

Une petite fille de l’école maternelle « De Groene School », située rue de la Floraison, à Anderlecht, a été victime d’un dramatique accident ce lundi midi. Une branche d’un arbre lui est tombée dessus dans la cour de récréation. Lorsque les secours sont intervenus, la victime était inconsciente. D’après une maman de l’école qui a alerté et témoigné auprès de nos confrères de RTL Info sous couvert d’anonymat : « Ma fille m’a dit qu’elle était couchée par terre comme si elle dormait (…) La branche était encore là ce (mardi) matin (.) Elle faisait entre 10 et 15 centimètres de diamètre et environ 1,5 mètre de long ». La petite fille, qui est une élève de deuxième maternelle, serait dans le coma.

Le pouvoir organisateur réagit

« À cause de la tempête, une branche d’arbre est tombée sur une élève. L’enfant a été emmenée à l’hôpital. On déplore vraiment ce qu’il s’est passé. On a déjà pris la décision de couper tous les arbres et de les remplacer par de nouveaux arbres pour éviter ce genre de problème. Je pense que c’est peut-être à cause de la vieillesse des arbres que c’est arrivé. Les assurances ont été avisées. L’enfant était ce mardi matin toujours hospitalisé, mais je n’ai pas plus d’informations quant à son état de santé », réagit Bruno De Lille, directeur général de l’ASBL Sint-Goedele Brussel, le pouvoir organisateur dont dépend « De Groene School ».