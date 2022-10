Il y a des centaines d’emplois vacants à la Stib: «On a profité du Job fair organisé par Référence à Brussels Expo pour simuler des embauches»

Sans hésiter, le dispatching. C’est une énorme salle de contrôle à laquelle on n’accède qu’après plusieurs portes sous surveillance. Les gens qui contrôlent le réseau ont une vue sur tout. D’abord c’est très sécurisant de savoir qu’on est surveillé (dans le bon sens du terme) et puis ça permet de comprendre qu’un chauffeur n’est jamais seul. Il a toujours un œil qui veille sur lui ou qui l’écoute.

Dans l’entretien d’embauche, vous avez joué au recruteur dans le métro. Mais vous n’avez jamais voulu engager vos invités ?

Non, on a profité du Job fair organisé par Référence à Brussels Expo pour simuler des embauches avec Loïc fou de cuisine, Anne Gruwez, Sophie Pendeville et les autres. Le métro est un vrai décor de luxe. On a tourné les émissions entre 9h30 et 15h30 pour éviter le rush.

La question la plus complexe dans un entretien d’embauche, c’est quoi ?

Vous vous voyez où dans 5 ans et quel est votre pire échec professionnel. Tout le monde a eu du mal à répondre. Pour le reste, j’ai parfois demandé ce que faisaient les parents des invités. L’équipe de Référence m’a sermonné (rire). Ça, c’est interdit dans un vrai entretien.

