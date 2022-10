Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une séquence de l’émission de RTL « L’amour est dans le pré » fait réagir les internautes. On y voit les participer en voiture… sans ceinture de sécurité. Ou en tout cas, sans ceinture correctement placée. Julien, le conducteur, a sa ceinture placée derrière lui. Sa prétendante, sur le siège passager a quant à elle passé sa ceinture sous le bras. La deuxième prétendante, à l’arrière, ne semble pas non plus porter de ceinture…

Ces comportements dangereux en termes de sécurité routière ont-ils leur place dans des émissions TV ? Non, selon Benoit Godart, porte-parole de Vias, qui confirme avoir déjà remarqué plusieurs fois des problèmes. « Montrer le mauvais exemple dans des émissions, ce n’est jamais bien ! », commente-t-il.

« Le phénomène est de moins en moins présent mais ça arrive encore. Nous avons notamment eu pas mal d’accrochage avec la RTBF sur le sujet. Dans le cadre de l’émission Hep Taxi, il arrivait souvent que les invités ne portent pas la ceinture. Ils nous répondaient qu’ils étaient précédés d’une autre voiture, qu’une signalisation était mise en place… Mais ça ne change rien ! Cela est tout de même punissable. »