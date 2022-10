Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a 17 ans, Out, son frère et sa belle-soeur décident d’ouvrir ensemble un restaurant dans le centre de Bruxelles, rue du marché au Charbon. « Nous avons ouvert le restaurant Mam Mam le 22 octobre 2005. À l’époque, le Laos n’était pas très connu. Donc nous avons proposé une cuisine thaï mais avec déjà des plats laotiens. Et ce sont, très vite, ces plats qui ont fait notre réputation » raconte Out qui est originaire du Laos.