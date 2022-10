L’acquittement plaidé pour l’un des prévenus dans un dossier de vente illégale de stupéfiants au Peterbos

Me Touati a mis en exergue des éléments contradictoires dans le dossier. Il a notamment cité un procès-verbal affirmant que son client, un jeune homme qui a grandi dans le quartier de la place Lemmens à Anderlecht, a été observé avec d’autres prévenus le 6 décembre 2021. Or, un autre procès-verbal mentionne, sur base de divers témoignages, qu’il ne s’agissait en réalité pas de lui.

Quant au fait que le nom de son client se trouvait dans de la documentation comptable qui a été saisie, Me Touati a expliqué que ce document le mentionnait comme acheteur. «Cela prouve uniquement qu’il est consommateur», a-t-il plaidé. L’avocat a ainsi sollicité l’acquittement, tandis que le ministère public a réclamé une peine de 18 mois de prison avec sursis partiel.

Vente illégale de stupéfiants

Dans ce procès, 31 personnes, de nationalité belge et française, sont prévenues pour vente illégale de stupéfiants, entre 2021 et 2022. Selon l’enquête, un trafic de cannabis et de cocaïne se déroulait principalement dans et aux alentours de la cité du Peterbos à Anderlecht, mais aussi du côté de la place Lemmens, dans la même commune. Deux réseaux se seraient ainsi associés.

Une vague de perquisition a eu lieu le 26 novembre 2021, puis une seconde le 14 décembre, dans de nombreuses communes de la région bruxelloise, mais aussi à Asse et à Puurs en Flandre. Elles ont mené à des saisies importantes de drogue et d’argent.

La plupart des prévenus sont de très jeunes hommes, âgés d’une petite vingtaine d’années. Par ailleurs, plusieurs d’entre eux étaient venus de Marseille pour s’installer à Bruxelles et participer à ce trafic de stupéfiants à Anderlecht.

Selon le procureur, les prévenus constituent «le bout de la chaîne» du réseau de trafiquants, bien qu’il identifie deux chefs de l’organisation, et trois «bras droits». Interrogés par le tribunal sur les véritables «têtes pensantes» du trafic, les prévenus n’ont soit pas souhaité répondre soit affirmé n’avoir jamais vu leur visage.