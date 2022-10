Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plusieurs années, les problèmes persistent aux alentours et dans la station de métro Clemenceau à la Stib. « Les alentours de la station de métro Clemenceau connaissent depuis longtemps de graves problèmes d’insécurité et de malpropreté qui ne semblent malheureusement pas s’améliorer. Parmi les nombreux problèmes soulevés, on relèvera la présence quotidienne de trafiquants de drogue, la place Jorez encombrée de déchets alors que les poubelles seront pratiquement inexistantes dans les environs, les parois de la station de métro régulièrement couvertes d’urine et autres réjouissances du même type », commente Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), député bruxellois, qui a interpellé la ministre sur le sujet en commission mobilité.