Une peine de travail pour le supporter d’Anderlecht qui avait jeté un pétard sur Mignolet

L’homme de 30 ans, originaire d’Herzele, devra également payer 1.651 euros de dommages et intérêts au RSC Anderlecht.

Le match Anderlecht - FC Bruges, que le club bruxellois avait perdu 1-2, avait été entaché d’incidents impliquant des supporters d’Anderlecht mécontents. Ils avaient lancé des bombes fumigènes sur le terrain avant le match et, juste après le coup de sifflet, un autre pétard avait été lancé dans la surface de réparation du gardien de but de Bruges, Simon Mignolet. Le RSC Anderlecht avait été condamné à une amende de 5.000 euros par la Commission des litiges de la Fédération belge de football et dû fermer une tribune lors du match suivant à domicile.