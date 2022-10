«Good Move»: deuxième jour consécutif de protestations contre le plan de circulation à Schaerbeek

Une première action de désobéissance civile a déjà eu lieu lundi soir. Plusieurs dizaines de personnes s’étaient rassemblées pour s’exprimer contre le plan de circulation. Ils l’ont fait savoir en barbouillant de peinture les panneaux de signalisation fixes et en emportant les panneaux de signalisation mobiles et en les jetant ensemble pour former un tas. La manifestation n’a pas été approuvée par la police.

Après avoir rassemblé tous les panneaux de signalisation et les poteaux, la foule, tout en scandant « Good Move, we don’t want that. » (Good Move, nous ne voulons pas de ça), s’est dirigée vers la commune de Schaerbeek pour les déposer. Une petite délégation y a également été reçue vers 19h45 par le bourgmestre et le Collège des échevins.