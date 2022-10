L’Union Saint-Gilloise lance les festivités pour ses 125 ans

D’ici quelques jours, l’USG pourra souffler sa 125e bougie. Car c’est le 1er novembre 1897 que la grande histoire du club saint-gillois a débuté. Le même jour exactement qu’une autre Vieille Dame située de l’autre côté des Alpes, la Juventus de Turin. « Mais les deux clubs ne partagent pas uniquement la même date de naissance », précise d’emblée Dominique Delhalle, un des auteurs de ce livre. « Ils ont également tous les deux été créés par des jeunes. L’Union par des adolescents vivant à deux pas de la place Van Meenen (NDLR : celle où est situé l’actuel Hôtel de Ville de Saint-Gilles et qui fut… le premier terrain du club). Et la Juve par des étudiants d’un lycée de Turin. Autre coïncidence : l’Union a également joué son dernier match européen -jusqu’à cette saison- en 1964 face… aux Bianconeri. »

« Si l’USG a survécu, c’est grâce à ses supporters »

Autant de moments forts du matricule 10 qui sont compilés dans cet ouvrage. Un livre dévoilé ce mardi devant un parterre de personnalités ayant marqué l’histoire de l’Union. Tels des anciens joueurs comme Henri Petersen ou Roger Henuset. Ou des anciens présidents comme Charles Picqué, qui prit la tête de l’USG durant les années 90, et qui a récemment quitté ses fonctions de bourgmestre de Saint-Gilles. « Ce dont nous pouvons être très fiers, c’est d’avoir remis le stade aux normes il y a quelques années pour que l’aventure puisse se poursuivre. Mais si l’Union a survécu durant toutes ces années, c’est aussi grâce à ses supporters. Ainsi qu’à tous ceux qui ont bossé pour le club. »

Parmi eux, un autre président également présent ce mardi : Alain Vander Borght. Ce Bruxellois avait repris les rênes de son club de cœur en 2013. À une époque où l’Union était nettement moins rayonnante qu’aujourd’hui. « Je me rappelle de mon tout premier match. C’était face au FC Liège. Si on perdait, on descendait en Promotion. On l’a finalement emporté 1-0 grâce à un but d’Esteban Casagolda et on est resté en D3. Deux ans plus tard, on a réussi à monter en D2. C’est à ce moment-là que j’ai laissé la présidence du club à Jürgen Baatzsch que j’avais convaincu d’investir à l’Union, tout en restant en place au sein du conseil d’administration. En 2018, on a finalement cédé le club aux investisseurs anglais, avec la réussite que l’on connaît actuellement. »

À l’heure où l’Union rentre dans une toute nouvelle dimension, cet ouvrage permet donc de rafraîchir les mémoires des aficionados saint-gillois. Ou tout simplement de faire découvrir la grande histoire du matricule 10 à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. « Cette longue traversée du temps de 125 ans a été faite d’espoirs, de joie, de succès mais également de désillusions et d’échecs. Mais l’Union s’en est toujours remise. Elle a toujours conservé quelque chose de spécial. Et c’est cela qui fait sa force », conclut Fabrizio Basano, fidèle supporter, membre du conseil d’administration et coauteur de l’ouvrage. À noter que les festivités se poursuivront dans les prochaines semaines. Une stèle en l’honneur du club sera d’ailleurs inaugurée sur la place Van Meenen d’ici peu.