Schaerbeek plie mais ne rompt pas: le plan Good Move est suspendu temporairement à la Cage aux Ours

Il aura fallu deux conseils communaux mouvementés et deux rassemblements pour que Schaerbeek face un pas de côté. La mise en place du plan Good Move ne convainc pas de nombreux Schaerbeekois qui l’ont fait savoir haut et fort dernièrement. Mardi soir, ils ont une nouvelle fois retiré les panneaux de signalisation et les poteaux installés place du Pavillon et place Stephenson pour les déposer devant la maison communale. de videos À la maison communale. - Belga

Une délégation du Collège menée par Frédérique Nimal (LB) qui assure l’interim en l’absence de la bourgmestre f.f. Cécile Jodogne (DéFI), le premier échevin Vincent Vanhalewyn (Ecolo) et l’échevine de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen) ainsi que Marc Weber, chef de cabinet de Cécile Jodogne ont reçu quelques représentants des opposants vers 22h. Finalement toute la troisième phase du plan Good Move est suspendue jusque mars 2023 et des négociations seront organisées tant avec les opposants qu’avec ceux qui soutiennent le plan pour «restaurer la sérénité et la sécurité».

« Pas enterrer le projet » «Nous sommes convaincus que chacun souhaite une amélioration de la qualité de vie dans son quartier. Notre volonté est de créer une cohésion sociale par le dialogue et non par la confrontation. Notre volonté n’est pas d’enterrer le projet, mais de réunir les pour et les contre en cinq mois et de trouver une solution pour tout le monde», a précisé l’échevin Ecolo à Belga.

Le collège se réunit ce mercredi pour confirmer les décisions. « L’opposition va envoyer un courrier pour exiger la présence des chefs de groupes des partis lors de ces réunions. Il faudra rester vigilant à la composition du groupe des négociateurs », commente le conseiller communal Georges Verzin (Libéral indépendant) qui précise que la majorité voulait au départ juste supprimer le verrou place du Pavillon. Lire aussi> La mobilisation citoyenne s’organise contre Good Move à Schaerbeek: «Ne pas entendre les cris des citoyens, c’est provoquer la colère» Plan de stationnement Cette petite victoire suffit à peine à apaiser les tensions. Les « Schaerbeekois en colère » réclament l’annulation complète du plan Good Move (dans les trois « mailles apaisées » quartier Azalées, Royale Sainte-Marie et Cage aux Ours) ainsi que la suppression du nouveau plan de stationnement. « C’est un premier pas mais c’est loin d’être terminé. Suspendre ne veut pas dire annuler. Ils ont fait un repli stratégique car les habitants étaient 200 la première fois puis 500 au deuxième rassemblement. La majorité a pris peur car si elle remettait les potelets les gens auraient été 1.000 dans la rue », analyse Georges Verzin. Les panneaux ont été enlevés. - Belga