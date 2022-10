Intimidations, bagarres organisées, fumigènes dans les stades…: un Ultra dévoile les secrets du hooliganisme (vidéos)

Dimanche, les supporters anderlechtois se sont fait remarquer de la mauvaise manière en provoquant l’arrêt définitif du Clasico au Standard. Après la rencontre, des incidents ont également eu lieu entre les supporters des deux camps. « Nous devons nous remettre à table avec les autorités pour régler le problème du hooliganisme », avait déclaré Wouter Vandenhaute, le président du RSCA lundi en conférence de presse.

Mais le hooliganisme, c’est quoi concrètement ? Nos confrères de RTL Sport ont rencontré Robert, un Ultra durant 30 ans, pour répondre à cette question, à visage couvert.

« Être Ultra, c’est une façon de penser, une philosophie, un style de vie », énonce-t-il dans un premier temps. « En cas de confrontation, avec un club adverse ou une équipe adverse, après le match ou avant le match, c’est aller au charbon. Il faut un peu aimer la bagarre ou sinon vous n’êtes pas pris. On vous prend pour un larbin. En général, ce sont les réseaux sociaux qui sont les intermédiaires. On se donne rendez-vous sur tel parking, à Anvers, à Bruxelles ou à Gand. On se retrouve là et quand une personne est par terre, on arrête ».

Ce sont également les Ultras qui mettent le feu dans les stades, au propre comme au figuré. Reste à comprendre comment ils font pour faire entrer autant de fumigènes dans les enceintes sportives. « C’est hyper facile. On fait les tifos un jour à l’avance donc on a accès au stade avant. On rentre les fumigènes dans des caisses, des cartons de chaussures. Il y a peut-être jusqu’à 100 fumigènes. On les met en dessous des sièges du stade. On les met dans des endroits stratégiques. On sait les récupérer facilement après et personne ne sait où ça se trouve, même pas les stewards ».

Et parfois, ça se passe mal pour ces derniers… « Les vigiles n’ont pas le choix, car on leur fait comprendre que s’ils fouillent telle personne ou telle personne, ça se passera mal après. Un vigile a fouillé un de nos gars, qui avait des banderoles sur lui avec des fumigènes cachés, et à la fin du match, on lui a fait comprendre qu’il ne fallait pas que ça se reproduise. Il a quelques petites dents cassées, c’est tout ».