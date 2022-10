Cinq p.-v. dressés, dont un pour maltraitance animale, lors du marathon de la propreté à Mons

La semaine dernière, dans le cadre du plan zonal de sécurité 2020-2025, la zone de police Mons-Quévy et la Ville de Mons, par l’intermédiaire de la cellule mixte incivilités, ont pris part au marathon de la propreté. Les agents constatateurs et les policiers, qui font déjà de la lutte contre les nuisances sociétales leur quotidien, ont patrouillé de concert en véhicule et à pied dans différentes entités de la zone de police à savoir le centre-ville de Mons, Jemappes et Cuesmes. Ils se sont concentrés sur les dépôts d’immondices, les déjections canines, les jets de mégots et autres déchets sur la voie publique.

Plusieurs p.-v. ont été dressés. - Zone de police Mons-Quévy