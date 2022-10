Les stations Cambio s’agrandissent à Forest

« Le covoiturage est l’avenir de la voiture en ville. C’est une alternative durable et flexible à la possession d’une voiture personnelle. Parce que vous partagez une voiture avec d’autres familles forestoises, vous vous libérez d’une partie des coûts financiers et libérez de l’espace public pour une ville plus verte et plus conviviale. En effet une voiture partagée remplace en moyenne de 6 à 10 voitures privées – ça laisse de la place pour des terrasses, des arbres, des aires de jeux, des trottoirs plus larges – et le covoiturage représente une alternative moins coûteuse », a souligné l’échevine de la Mobilité Esmeralda Van den Bosch (Groen).