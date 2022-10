Tournoi de jeux vidéo sur le campus de la FUCaM à Mons: les meilleures équipes belges d’eSport s’affronteront

La journée du dimanche 30 octobre sera consacrée à un tournoi sur le jeu Rocket League.

Ouvert à tous

L’entrée est gratuite et ouverte à tous, passionnés d’eSport et de jeux vidéo, gamers confirmés, néophytes, curieux, etc.

Les spectateurs pourront s’installer confortablement tout en regardant, sur écran géant, s’affronter la crème de l’eSport belge. Plusieurs parkings sont disponibles à proximité de l’événement.

L’UCLouvain CEFUC Gaming, fondée en mars 2020, évolue sur différents jeux tels que League Of Legends, Rocket League, FIFA, Valorant et Teamfight Tactics. En seulement quelques années, l’UCLouvain Cefuc Gaming s’est construit un palmarès respectable. En 2022, l’équipe a obtenu la 2e place au Belgian Qualifiers européen sur League Of Legends et la 1re place aux championnats d’Europe universitaires sur Teamfight Tactics.