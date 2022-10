Course à pied: tout sur le Trail des Jonquilles 2023, en version «festival»!

Le Trail des Jonquilles 2023 en version « Festival »

Le Trail des Jonquilles 2023, quinzième du nom, est déjà annoncé. L’événement, qui aura lieu à Fayt-le-Franc (Honnelles), se déclinera sur trois journées (24, 25, 26 février) et concernera tous les publics qui pourront profiter d’un véritable « festival » de la marche et de la course à pied ! La soirée du 24 février sera consacrée à une « course et marche by night » avec départ à 19h30. Le 25 février s’ouvrira aux jeunes avec, dès 15 heures, des courses « kids » sur 1 kilomètre. Le « Jour J », le 26 février, sera entièrement consacré au Trail des Jonquilles avec trois possibilités de distances. On pourra courir sur 13 kilomètres (départ à 10h), un « Start-to-Trail » accessible à toutes et à tous, sur sentiers forestiers, passage à gué et un léger dénivelé. La distance de 21 kilomètres (départ à 9h30) s’adressera aux trailers confirmés, avec un parcours plus technique et accidenté, 95 % sur chemins forestiers. Les 35 kilomètres (départ à 9h) proposeront un vrai parcours d’endurance pour les trailers confirmés qui veulent se mesurer sur longues distances. Il sera également possible d’évoluer en marche nordique sur 13 et 21 kilomètres dès 8h30.

On rappellera que les trailers lauréats en 2022 avaient été, sur 35 kilomètres, Sophie Laurent (3h08 : 07) et Dylan Dame (2h22 : 45), sur 21 kilomètres, Alexandrine De Smet (2h01 : 28) et Hugo Counoy (1h20 : 31) et, sur 13,8 kilomètres, Julie Vanderlinden (1h10 : 16) et Michel Colmant (1h00 : 11). Les inscriptions seront ouvertes sur www.traildesjonquilles.be dès le début novembre.

Delhalle 2023 : 14 courses au programme, dont Lombise

Les organisateurs du Challenge Delhalle ont annoncé leur calendrier pour la saison 2023. Le programme sera lancé le 18/02 avec la Printanière à Erpent et se déclinera ensuite avec le Cross de Bousval (5/03), la Chaumontoise (Chaumont-Gistoux, 11/03), le Val d’Heure (Ham-sur-Heure, 2/04), le Jogging de la Principauté (Chimay, 8/04), le Rund um den See (Bütgenbach, 29/04), la Châtelettaine (Châtelet, 14/05), la Djiblotine (Gembloux, 4/06), la Thoracique de la Houssière (Braine-le-Comte, 10/06), les Forges de la Forêt d’Anlier (Habay-la-Neuve, 17/06). La seule manche régionale du challenge Delhalle se déroulera dans le cadre des Parcs en Balade à Lombise (25/06). Viendront encore ensuite la Descente de la Lesse (Dinant, 17/08), le Jogging de l’Ourthe (Hamoir, 23/09) et les Foulées des Flosses (Woluwe-Saint-Lambert, 8/10). (https ://www.challenge-delhalle.be).

Thaddée Adam (MOHA) a couru en 1h06 à Valence

Thaddée Adam (MOHA) a couru sa deuxième prestation sur la distance (21,0975 km) à Valence en 1h06 : 20. « Je visais un temps sous les 64 minutes mais le scénario n’a pas été celui que j’espérais », a expliqué Thaddée Adam. « Je suis parti sur des bases de 3 min/km, ce que j’ai pu tenir jusqu’au 8e kilomètre avant de ressentir des crampes dans les quadriceps. Il fut donc impossible de tenir le tempo. » L’athlète tournaisien prendra quelques jours de repos avant de repartir pour de nouveaux objectifs.

Guelton et Bouchez au Jogging de Colfontaine (Défi 13)

Le Jogging de Colfontaine a été disputé samedi dernier. On a enregistré les succès de Gaetan Guelton sur 10 kilomètres (35 : 12), devant Kenny Baudour (35 : 26) et Sabri Bourdji (35 : 51) et, chez les féminines, de Cynthia Bouchez (44 : 46) devant Abeline Kapuczinski (45 : 30) et Alexandrine De Smet (47 : 23). Alexandre Mégret et Lizzy Genique se sont quant à eux imposés sur 5 kilomètres (18 : 39 et 21 : 54). Il reste désormais trois manches au challenge Défi 13 : le Jogging du Cœur de Blaugies sera disputé le 12 novembre (15h, 7 et 14,38 km). Viendront ensuite la Quiévrainoise à Quiévrechain (Fra) le 4 décembre (10h, 10,3 km et 10h15, 5 km) et le grand final à l’Happy New Year Trophy le 30 décembre (16h30). (https ://www.defi13.be).