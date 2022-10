Le seul centre de revalidation pour animaux sauvages de la région, le Clos de l’Olivier de Jurbise, annonce qu’il n’accueille plus de nouveaux arrivants

Et c’est Daniel Marlier qui à la tête du centre jurbisien. Malheureusement, le centre est obligé de stopper ses activités, en tout cas partiellement. « Nous sommes désolés de vous annoncer que nous devons malheureusement fermer le centre pour une durée indéterminée pour cause de maladie de M. Daniel Marlier », annonce le Clos de l’Olivier ce mercredi matin. Le responsable des lieux est en effet hospitalisé.

Les animaux déjà présents sont toujours soignés par l’équipe et les proches de Daniel Marlier, mais il n’est plus possible pour le clos d’accueillir de nouveaux animaux, excepté les hérissons.

D’autres centres

Le Clos de l’Olivier publie une liste des centres qui peuvent prendre la relève. Il y a :

– CREAVES Templeuve, Rue Estafflers 29A – 7520 Templeuve (Tournai)

Tél. : 069/35 24 83

– L’Orée du pays de collines, Rue Basse, 31 – 7911 Frasnes-lez-Anvaing, mais que pour les oiseaux.

Vétérinaire Pierre Parez au 069/86 61 38

Ils ont faim. - Clos de l’olivier.

– Virelles-Nature• Rue du Lac, 42 – 6461 Virelles

GSM : 0476/94 22 25

– Annexe des Hérissons Creaves de Jumet, Rue Rogier 32A – 6040 Jumet, mais que pour les hérissons.

GSM : 0475/96 12 69