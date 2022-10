Plan Good Move: Elke Van Den Brandt «ne peut accepter que des groupes ou partis abusent d’un mécontentement pour utiliser de la violence»

«Le MR de Schaerbeek était présent aux côtés des Schaerbeekois qui ont manifesté en masse et calmement contre le Plan Good Move ce mardi soir. Nous saluons les habitants qui se sont structurés, pacifiquement, pour faire entendre la voix des quartiers fortement touchés par ce plan. Ces habitants avaient reçu l’autorisation de la police de démonter les panneaux et les barrières des places Pavillon et Stephenson afin de les déposer symboliquement devant la maison communale», a indiqué le président de la section, Yvan de Beauffort.

À l’échelle de la Région bruxelloise, le MR soutient la mise en place d’un moratoire sur l’ensemble du plan Good Move en Région bruxelloise.

«Les citoyens ont des préoccupations légitimes. Mais cela ne peut justifier aucune violence. On ne peut accepter que des groupes ou des partis abusent d’un mécontentement pour utiliser de la violence», a réagi la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt, mercredi après-midi.

La ministre a une nouvelle fois regretté que «cette troisième phase du plan de circulation de Schaerbeek n’ait même pas eu un seul jour pour faire ses preuves alors que les deux premières phases montrent déjà des résultats très positifs».

«La circulation est mauvaise et peu sûre, dans ce quartier où sont scolarisés actuellement plus de mille enfants. Le tram 55 et le bus 58 sont souvent bloqués dans les carrefours. Il y a énormément de trafic de transit et de voitures en excès de vitesse», a ajouté Mme Van den Brandt selon laquelle «beaucoup de Schaerbeekois(e)s sont d’accord sur les objectifs du plan: améliorer la sécurité routière pour tous les modes, rendre la STIB plus rapide et créer plus d’espaces de qualité dans le quartier».