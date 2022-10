L’Union veut assurer sa première place en Europa League contre Malmö: «Nous voulons aller le plus loin possible»

Si l’Union l’emporte à l’Eleda Stadion de Malmö (devant près de 10.000 personnes dont environ 250 fans saint-gillois), elle sera assurée de terminer à la première place du groupe D. En cas de match nul, deux cas de figure se présenteront à elle. Soit Berlin et Braga se neutralisent également et l’USG valide sa première place. Soit il y a un vainqueur dans cet autre match et elle assure au minimum la deuxième place. Enfin, en cas de défaite, l’USG pourrait encore terminer troisième. Il faudrait pour cela que Berlin et Braga partagent. Dans tous les autres cas de figure, elle terminera dans le top 2. « Mon but, et je l’ai toujours dit à mes joueurs, c’est de gagner tous les matches », lance Karel Geraerts qui ne s’embarrasse pas de ces calculs. « Terminer premier, c’est le but. Car nous voulons toujours aller le plus haut et le plus loin possible », renchérit Bart Nieuwkoop.

Même son de cloche et même ambition du côté de Christian Burgess : « Si tu arrives directement en huitièmes, tu peux te mettre à rêver des quarts. Ce qui serait dingue. Or, si tu finis, deuxième, tu as une belle affiche, c’est vrai. Tu peux prendre Barcelone, la Juventus ou l’Atlético Madrid par exemple. Mais ton aventure européenne pourrait s’arrêter là… »